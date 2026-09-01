Нов трансфер изравни рекорд във Висшата лига

Манчестър Сити постигна споразумение с Челси за халфа Енцо Фернандес за 125 милиона британски лири (169,08 милиона долара), съобщиха медиите на Острова.

Така сумата ще се изравни с трансферния рекорд на Висшата лига.

The Athletic съобщи, че Фернандес е получил разрешение от Челси да премине медицинските прегледи, предаде "Топ спорт".

Фернандес ще стане поредното попълнение в халфовата линия на Сити, което включва пристигането на Елиът Андерсън и Аюб Буади.

Сумата е същата като тази, която Ливърпул плати за Александър Исак миналата година.