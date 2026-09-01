Трансферен удар в ЦСКА: 4 нови звезди

ЦСКА ще опита да финализира няколко входящи трансфера още в началото на новата седмица. На „Армията“ работят усилено по селекцията, като целта е новите попълнения да бъдат привлечени най-късно до сряда.

Причината за бързането е крайният срок за картотекиране на футболисти за основната фаза на Лигата на конференциите. Той изтича в четвъртък в 01:00 часа българско време.

Макар двубоите от турнира да започват едва в средата на октомври, срокът за подаване на съставите е еднакъв за всички европейски клубни надпревари.

Това означава, че всеки футболист, който ЦСКА привлече след крайния срок, няма да може да бъде използван в шампионатната фаза на Лигата на конференциите. Подобни попълнения ще бъдат на разположение на треньорския щаб единствено за първенството и турнира за Купата на България.

Трансферният прозорец в България затваря на 8 септември.

„Червените“ правят всичко възможно да подсилят състава с поне двама нови футболисти, но при успешно развитие на преговорите броят им може да достигне четирима. Приоритет в селекцията са позициите на десен бек, централен защитник, халф и крило.

Сред набелязаните от ЦСКА е плеймейкърът на Карабах Марко Янкович. 31-годишният черногорски национал е обект на интерес и от турския Чорум.

Според последните информации в азербайджанските медии обаче Карабах ще направи опит да задържи Янкович до следващото лято, когато изтича договорът му, съобщава „Тема Спорт“.