Разкриха съдбата на Никола Цолов във Формула 1

Суперкомпютър предвижда място за Никола Цолов в отбора от Формула 1 "Racing Bulls" за новия сезон, твърди платформата Givemesports, цитирана от "24 часа".

Изкуственият интелект предвижда какво точно ще се случи за 7 места в най-елитното автомобилно състезание догодина.

А именно:

След стабилния си сезон до момента, Исак Хаджар ще запази мястото си в "Ред Бул” за още един сезон. В момента той е с контузия на китката и най-вероятно ще пропусне повече от един старт, освен Гран при на Италия този уикенд.

Най-изненадващата прогноза е, че аутсайдерът към момента "Астън Мартин” ще запази дуета Фернандо Алонсо - Ланс Строл. Канадецът Строл ще запази мястото си заради баща си Лоурънс, който притежава екипа.