Крисия взе решението след драмата с Никола Цолов

Чаровницата Крисия Тодорова обаче не може да скрие онова, което измъчва сърчицето й, а ние знаем името му – Никола Цолов.

22-годишната певица бе така адски влюбена в 19-годишния шампион от Формула 2, че не криеше как си мечтае да остарее с него. Криси говореше открито за любовта си в национален ефир – нещо, което никога не би направила, ако имаше дори минимално съмнение относно чувствата си.

Е, оказа се обаче, че чувствата на младия Цолов не са били толкова силни, или просто в момента не му е времето за сериозни отношения. Знаем, че той е напълно отдаден на целта си – да подкара болид във Формула 1 догодина, а явно всичко останало е на заден план. Включително Крисия.

Близки до разградчанката разкриха, че не й е никак леко в момента и тайно си поплаква като всяка влюбена и наранена жена, но е силна и е решила да не се оставя на болката.

Крисия се е вкопчила в работата си и се надява, че именно тя ще я изкара от дупката и депресията по Никола. Днес тя представи анонс за спектакъла „Любов“, в който ще участва като гост-звезда, заедно с Деси Тенекеджиева и показа обработен глас за оперно пеене. Браво, Криси!