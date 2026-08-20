Белгийският принц призна тайния си син, доскоро продавач на коли

Белгийският принц Лоран официално призна 26-годишния бивш продавач на автомобили Клеман Ванденкеркове за свой син и наследник.

Ванденкеркове е роден от връзката между принца и белгийската певица Уенди Ван Вантен. Той тихомълком е бил приет в семейството на принц Лоран на церемония в кметството преди шест месеца, но подробностите за случилото се станаха известни едва сега.

Макар официално да получава титлата принц, той няма да има право на кралска издръжка.

Новият член на белгийското кралско семейство е имал няколко години, за да свикне с мисълта, че баща му е принц. Наскоро той призна, че все още не е решил дали ще започне да използва фамилията на баща си – Сакс-Кобург.

„Може би ще поискам да го направя, но се гордея с името Ванденкеркове“, казва той пред Het Nieuwsblad.

„Ако се откажа от тази фамилия, това би било предателство към всичко, което майка ми е направила за мен.“

Клеман няма да бъде част от линията за наследяване на белгийския престол, за разлика от полусестра си принцеса Луиза и полубратята си принц Аймерик и принц Никола. Той няма да участва и в официални публични прояви на кралското семейство.

Ванденкеркове вече е добре познат на белгийската публика. През септември миналата година той беше в центъра на документален филм на фламандска телевизия, в който разказа как постепенно е опознал своя баща.

Баща му е имал връзка с Уенди Ван Вантен, чието истинско име е Ирис Ванденкеркове, преди да се ожени за принцеса Клер през 2003 г.

В документалния филм на VTM Клеман разказва, че през 2013 г. случайно се срещнал с принца в търговски център, без изобщо да осъзнава кой е той.

Едва когато бил на 16 години, майка му разкрила самоличността на неговия баща.

Четири години по-късно Клеман събрал смелост да му се обади. След още няколко телефонни разговора двамата се срещнали лично, а в крайна сметка принц Лоран предложил да направят ДНК тест.

„Отидохме заедно в болницата и си спомням, че той каза: „Аз ще отида пръв, за да се чувстваш по-спокоен“, разказва Клеман пред VTM.

След това получил имейл от лабораторията, който потвърдил съвпадение на ДНК от 99,5%.

ДНК тестът на принц Лоран напомня за историята на неговия баща – бившия белгийски крал Албер II, който също премина през подобно изпитание след продължила години битка за установяване на бащинство.

През 2020 г. Албер призна, че е баща на дъщеря, родена в резултат на извънбрачна връзка, и официално я призна за свое дете.

Албер II абдикира като крал на белгийците през 2013 г., когато спорът за бащинството вече се беше превърнал в сериозен кралски скандал.

Делфин Боел, известна художничка, в крайна сметка спечели съдебната битка и получи правото да носи титлата принцеса. Днес тя се представя като Делфин дьо Сакс-Кобург.

След промените в белгийското законодателство през 2013 г. само няколко членове на кралското семейство имат право на публична издръжка – крал Филип, баща му крал Албер II, принц Лоран и принцеса Астрид.