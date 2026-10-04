Падна трагична тайна на Елизабет II

Дълго пазена тайна от личния живот на кралица Елизабет II бе разкрита от британския кралски коментатор и автор Джайлс Брандрет. В своята книга „Елизабет: Интимен портрет“ (Elizabeth: An Intimate Portrait) 78-годишният писател споделя, че покойната монархиня е преживяла спонтанен аборт по време на брака си с принц Филип. Информацията му е била поверена лично от Соня Бери - една от най-близките приятелки на кралицата от детските ѝ години.

Това твърдение хвърля светлина върху малко известен аспект от живота на Елизабет II, останал скрит от обществеността през цялото ѝ 70-годишно управление. В подкаста Right Royal Podcast на списание Hello! Брандрет обяснява, че е решил да включи тази подробност, защото е искал да разкаже цялостната история на монарха, позовавайки се на свидетелствата на нейния най-близък кръг.

Семейният живот и майчинството през десетилетията

Сравнявайки майчинството на Елизабет II с това на нейната предшественичка кралица Виктория (която е имала девет деца), авторът отбелязва, че Елизабет е имала четири деца - крал Чарлз, принцеса Ан, Андрю Маунтбатън-Уиндзор и принц Едуард - наред със загубената бременност, за която не се посочва конкретен период.

Раждането на децата ѝ бележи различни етапи от нейния жизнен и владетелски път: Чарлз и Ан идват на бял свят още преди Елизабет да бъде коронована, Андрю и Едуард се раждат, след като тя вече е поела короната през февруари 1952 г. след смъртта на баща ѝ, крал Джордж VI.

Партньорство за пример: 73 години до принц Филип

Освен за личните изпитания, книгата на Брандрет отделя специално внимание на дълголетието и дълбочината на връзката между Елизабет II и принц Филип. Двамата сключват брак през ноември 1947 г. и остават заедно до смъртта на Херцога на Единбург през април 2021 г. на 99-годишна възраст.

По думите на автора, тайната на техния невероятен тандем се крие в уникалното разбирателство между тях. Поради нейния кралски статус, малцина са се държали с Елизабет по естествен начин, но Филип е бил единственият човек, който е поддържал с нея равнопоставена и непринудена връзка. Брандрет споделя, че след публикуването на книгата е получил писмо от близка приятелка на двойката, която го е похвалила, че е единственият, успял да пресъздаде правилно техните отношения.

Наследството на най-дълго управлявалия британски монарх

Разкритията идват в годината, в която се отбелязва вековният юбилей от рождението на Елизабет II (родена на 21 април 1926 г.), по повод на който кралското семейство организира поредица от възпоменателни събития.

Родена без пряк изглед към престола, Елизабет неочаквано става престолонаследница след абдикацията на чичо си Едуард VIII. Нейното историческо 70-годишно управление преминава през мандатите на 15 британски министър-председатели; разпадането на Британската империя и прехода към новата ера; тектонични социални, политически и технологични промени, както и редица кризи в самата династия.

Със своето чувство за дълг и сдържаност Елизабет II остана символ на стабилност и приемственост чак до кончината си през септември 2022 г. на 96-годишна възраст в любимото ѝ имение Балморал.