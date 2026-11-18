Джеф Безос лично е участвал в избора на Робърт Патинсън за новия Джеймс Бонд. Основателят на Amazon разкри непознати подробности от кастинга за една от най-желаните роли в световното кино, включително че решението е взето едва три дни преди официалното съобщение.

На 16 ноември Amazon MGM Studios обяви, че 40-годишният Патинсън наследява Даниъл Крейг като агент 007. Ден по-късно, по време на конференцията Semafor Silicon Valley & The World в Калифорния, Безос разказа как се е стигнало до избора.

„Бях много активно ангажиран“, заяви той, цитиран от Reuters.

Петима финалисти, три сцени и истински декори

Процесът по избора на новия Бонд бил изключително внимателен.

От голяма група кандидати екипът постепенно стигнал до петима финалисти. Всеки от тях трябвало да изиграе три сцени пред камерата.

За пробните снимки били осигурени истински декори, костюми и актьори партньори, така че кандидатите да могат да покажат как биха изглеждали в реална филмова обстановка.

Безос обясни, че в петък, 13 ноември, ръководният екип се събрал за няколко часа, за да изгледа записите и да обсъди изпълненията.

Именно тогава било взето окончателното решение.

Имената на останалите четирима финалисти не са официално разкрити. Сред обсъжданите в медиите кандидати през последните месеци бяха Калъм Търнър, Джош О'Конър, Джак Лоудън и Никълъс Холт, но няма потвърждение, че точно те са достигнали до последния етап.

Патинсън бил прекалено известен за Бонд

Любопитното е, че световната популярност на Патинсън първоначално предизвикала колебания сред хората, които решавали съдбата на ролята.

Актьорът вече има зад гърба си „Здрач“, „Батман“, „Тенет“ и редица успешни независими филми.

Тъкмо това породило съмнения дали публиката ще успее да го възприеме като Джеймс Бонд, без да свързва образа му с предишните персонажи.

Безос призна, че екипът първоначално обмислял да се довери на по-малко известен актьор.

Но пробните снимки променили отношението им.

„Той е Джеймс Бонд“, заключил Безос след представянето на Патинсън.

По думите му всички финалисти били изключително талантливи, но изпълнението на британската звезда имало нещо особено, което бързо убедило участниците в обсъждането.

Нова ера за най-прочутия шпионин

Предстоящият филм ще бъде режисиран от Дени Вилньов, познат с „Дюн“, „Първи контакт“ и „Блейд Рънър 2049“.

Това ще бъде първото приключение на Бонд, създадено под творческия контрол на Amazon MGM Studios, след като компанията пое управлението на поредицата чрез ново съвместно дружество с дългогодишните носители на правата през 2025 г.

Изборът на Патинсън поставя начало на нов период за персонажа, създаден от писателя Иън Флеминг.

Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг вече са оставили своя почерк върху агент 007.

Сега пред Патинсън стои задачата да изгради собствен Бонд-герой, който трябва едновременно да запази традицията и да привлече ново поколение зрители.

Засега заглавието и датата на премиерата на филма не са обявени.