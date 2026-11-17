С гала премиера беше представен „Пастир“ – първият български игрален филм, посветен на живота на свети Йоан Рилски, който тръгва по кината в цялата страна на 20 ноември 2026 г. Филмът е вдъхновен от житията на светеца и пресъздава България от края на IX век, като съчетава историческия разказ с теми за вярата, човешките изпитания, избора и духовното израстване.

През 2026-а се отбелязват 1150 години от рождението на чудотвореца и небесен закрилник на България и 1080 години от неговото успение.

„Създадохме „Пастир“ с убеждението, че историята на свети Йоан Рилски заслужава цялата ни отдаденост. Не пестихме усилия, за да предадем духовната дълбочина на неговия път и да отдадем дължимото на светеца, когото почитаме като небесен закрилник на България. Това е филм за всекиго. Не е нужно човек да е религиозен, за да разбере избора на Йоан. В неговата история можем да разпознаем какво струва да следваш пътя, който усещаш като свой – колко воля, дисциплина и постоянство са нужни, за да останеш верен на този избор, и колко увереност се иска, за да продължиш, когато пътят стане труден,“ каза режисьорът на „Пастир“ Милена Андонова.

„Пастир“ е продуциран от „Провентус“ и БНТ. Режисьор е Милена Андонова, оператор – Рали Ралчев, музиката е на Константин Цеков. Сценарият е на Милена и Невена Андонови. В главната роля е Деян Жеков, а в актьорския състав са още Георги Тенев, Руси Чанев, Елена Телбис, Петър Дочев, Валентин Ганев и други.