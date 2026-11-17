Снимките на дългоочакваното продължение на култовата поредица „Бандата на Оушън“ вероятно ще стартират едва в края на 2027 г. Новината съобщи лично Брад Пит пред изданието „Варайъти“ по време на холивудската премиера на новия си филм „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“.

„Говорим за някъде към края на следващата година“, уточни актьорът, потвърждавайки поредното отлагане на проекта. По първоначален план камерите трябваше да се завъртят още през юни 2026 г., след което стартът бе преместен за декември, а сега се отлага с още близо година. Въпреки забавянето работата по завръщането на хитовия франчайз продължава.

Звездният състав се завръща

Очаква се в новия филм отново да видим оригиналното ядро от звезди - Джордж Клуни, Брад Пит, Джулия Робъртс, Мат Деймън и Дон Чийдъл. На режисьорския стол сяда Дейвид Лийч, утвърдил се с динамични екшън продукции като „Убийствен влак“.

Пит похвали работата по историята, дело на Джордж Клуни и дългогодишния му творчески партньор Грант Хеслов: „Казвам ви, Грант и Джордж могат да напишат добър сценарий“. Още през 2023 г. Клуни разкри, че текстът е готов и го определи като „страхотен“. Джулия Робъртс също потвърди по време на наградите „Златен глобус“ през януари, че вече е прочела сценария – макар първоначално да е била скептична към идеята за нов филм, историята напълно я е спечелила.

Завръщането на Клиф Буут и мераци за „F1“

Междувременно Брад Пит вече е на екран с друг емблематичен свой образ. В „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ той отново влиза в кожата на каскадьора Клиф Буут от лентата на Куентин Тарантино „Имало едно време в Холивуд“ - роля, която му донесе първия актьорски „Оскар“.

Сценарият на продължението отново е написан от Тарантино, но режисурата този път е поверена на Дейвид Финчър. Пит сподели, че проектът е бил в застой близо девет месеца, преди разговор с Финчър да го върне към живот. Действието ни пренася в Лос Анджелис през 70-те години, няколко години след събитията в оригинала - Клиф Буут вече е оставил каскадите и работи като киномеханик в Западен Холивуд, но паралелно поема и поръчкови убийства. В актьорския състав влизат още Елизабет Дебики и Скот Каан.

Пред медиите Пит не скри и амбицията си да се завърне на пистата, заявявайки, че с удоволствие би участвал и в продължение на успешния си автомобилен хит „F1“.