Край на голямата загадка! Батман е новият Джеймс Бонд

Робърт Патинсън официално е новият Джеймс Бонд. След месеци на слухове и спекулации Amazon MGM Studios обяви, че 40-годишният британски актьор ще бъде следващият агент 007.

Новината беше съобщена на 16 ноември в 15:00 ч. по Гринуич (17:00 ч. българско време), а официалните профили на Джеймс Бонд в социалните мрежи разпространиха първата снимка на Патинсън в образа на знаменития шпионин.

На кадъра актьорът позира в елегантен смокинг с пистолет в ръка.

Минути преди голямото разкритие официалният профил на 007 в Instagram публикува загадъчно видео с посланието „Самоличността е потвърдена“.

Последва клип, в който Патинсън се появява с оръжие в ръка, облечен в традиционния за Бонд смокинг. Видеото завършва с емблематичните думи:

„Джеймс Бонд ще се завърне.“

„Това е честта на живота ми“

В изявление, цитирано от Variety, Робърт Патинсън не скри вълнението си от възможността да се превъплъти в един от най-разпознаваемите герои в историята на киното.

„Джеймс Бонд е един от най-легендарните персонажи в киното и да ми бъде поверена ролята на 007 е честта на живота ми.

Изключително съм благодарен на Дени, Ейми, Дейвид, Таня и всички в Amazon MGM Studios за доверието им в мен. Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било твърде слабо определение.

Не бих могъл да бъда по-развълнуван от това партньорство и от работата, която ни предстои с този фантастичен екип“, заяви актьорът.

Ново лице, нова ера за агент 007

Патинсън наследява Даниъл Крейг, който изигра Джеймс Бонд в пет филма между 2006 и 2021 г. Последната му поява беше в „Смъртта може да почака“.

Новата, 26-а продукция от поредицата ще бъде режисирана от Дени Вилньов, познат с филмите „Дюн“ и „Блейд Рънър 2049“.

Сценарият е поверен на Стивън Найт, създател на сериала „Остри козирки“, а продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман. Таня Лапоант е изпълнителен продуцент.

Изборът на Патинсън бележи началото на нов период за една от най-успешните филмови поредици в историята. Това ще бъде първият филм за Бонд, създаден след поемането на творческия контрол над франчайза от Amazon MGM Studios.

Патинсън, когото зрителите познават от „Здрач“, „Хари Потър и Огненият бокал“ и „Батман“, става седмият актьор, избран за официалната филмова поредица за британския таен агент.