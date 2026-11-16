Кейт се качи в метрото, показа специална чанта

Неочаквана промяна в програмата на британското кралско семейство привлече вниманието в Мумбай. Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън изненада с появата си до съпруга си принц Уилям по време на пътуването му с метрото в индийския мегаполис.

По предварителен план 44-годишният престолонаследник трябваше да посети събитието сам, но Кейт реши да се присъедини към него. Кралската двойка пристигна в Индия в понеделник, 16 ноември, и още при посрещането си привлече погледите с необичайна проява – двамата се включиха в улична игра на крикет, известна като „гули“.

Този път акцентът беше върху устойчивия градски транспорт. Кейт и Уилям пристигнаха на метростанция „Видхан Бхаван“, откъдето се качиха на влак, движещ се със скорост около 37 километра в час. По време на пътуването разговаряха с машинисти за създаването на по-приобщаваща работна среда, както и с представители на британски компании, участващи в железопътни и инфраструктурни проекти в Индия.

Kate Middleton Rides the Subway with Prince William During Surprise Outing in India https://t.co/K5cEKV8E7p — People (@people) November 16, 2026

Принцесата привлече внимание и с избора си на аксесоар. Към кралскосинята си рокля тя добави специално изработена чанта, вдъхновена от екологичната мисия на съпруга ѝ и наградата Earthshot. Моделът The Small Hudson е резултат от сътрудничеството между британската марка DeMellier и иновативната компания SurpRice, която разработва материали от оризова слама като алтернатива на естествената кожа. Специалното издание е създадено в чест на наградата Earthshot за 2026 г. и съчетава британски дизайн с иновации в устойчивото производство.

Междувременно принц Уилям обяви нови партньорства и постижения на организации, номинирани за тазгодишното издание на Earthshot. Отличието, основано от него, подкрепя идеи и технологии за справяне с най-големите екологични предизвикателства на планетата.

Сред добрите новини е успехът на организацията Pula, финалист в категорията „Да поправим климата си“. Тя започва сътрудничество с технологичните гиганти Amazon и NVIDIA, което ще помогне за защитата на 100 милиона дребни фермери от екстремни климатични явления до 2030 г. Amazon ще осигури облачни услуги, климатични данни и техническа експертиза, а NVIDIA също ще подкрепи проекта.

Напредък отчита и компанията Matter, миналогодишен финалист в категорията „Да съживим океаните си“. Тя разработва филтри за перални машини, които улавят микропластмаса, а новото ѝ партньорство с IKEA ще бъде насочено към създаването на технологии за пречистване на отпадъчните води от микрофибри.

Особено внимание привлече и инициативата на Mahila Housing Trust, която работи за защита на уязвими общности от последиците на климатичните промени. Организацията обяви първата в света застрахователна схема за бременни жени, предназначена да ги предпазва от екстремни горещини. Проектът се реализира съвместно с неправителствената организация HERA Materna.

Застраховката се задейства при по-ниски температурни прагове от обичайните за подобни полици. Предвидено е финансово подпомагане, което да позволи на бъдещите майки да почиват в най-горещите дни. Програмата включва още достъп до охладени помещения, медицински грижи, ранни предупреждения за горещи вълни и здравни консултации.

В зеления преход на Индия се включва и Uber. Платформата обединява усилия с тазгодишния финалист Mahindra Last Mile Mobility за ускоряване на преминаването към електрически рикши. От екипа на Earthshot определиха партньорството като важна стъпка към по-чист транспорт в страната.

„Има малко по-подходящи места за разказването на тази история от Индия. Тук има повече носители и финалисти на наградата Earthshot, отколкото в която и да е друга държава. Когато нещо проработи тук, то има потенциала да промени живота на милиони“, заяви главният изпълнителен директор на отличието Джейсън Кнауф.

По думите му постигнатите резултати показват, че промяната вече е започнала и че успешните решения могат да се превърнат в модел за други държави и организации.

Принцът и принцесата на Уелс са на тридневно посещение в Мумбай, посветено на инициативите около Earthshot. По-късно принц Уилям участва във форума Earthshot Impact Assembly, където финалисти и бивши номинирани обсъдиха възможностите за разширяване на своите проекти и превръщането им в решения с глобално въздействие.