Голям ден за Дара! Влиза ли в битката за "Грами"?

Днес погледите на музикалния свят са насочени към Лос Анджелис, а за България 16 ноември е ден с особено вълнение. Стават ясни номинациите за 69-ите награди „Грами“ – най-престижните отличия в световната музикална индустрия. Сред имената, които страната ни очаква с надежда, е ДАРА. След победата си на „Евровизия“ с „Bangaranga“ българската певица направи следваща голяма крачка към международната сцена, а днес ще стане ясно дали ще стигне и до номинация за златния грамофон.

Четири шанса за българската звезда

ДАРА и песента ѝ „Bangaranga“ бяха предложени за разглеждане в четири категории на „Грами“ 2027. Самата изпълнителка е кандидатура за „Най-добър нов изпълнител“ (Best New Artist), а песента – за „Запис на годината“ (Record of the Year), „Песен на годината“ (Song of the Year) и „Най-добро поп солово изпълнение“ (Best Pop Solo Performance).

Четирите категории оценяват различни страни на музикалното творчество. „Запис на годината“ отличава цялостното звучене и продукцията, „Песен на годината“ е признание за авторите на музиката и текста, а „Най-добро поп солово изпълнение“ поставя акцент върху изпълнителя. В категорията за най-добър нов изпълнител ДАРА се състезава за признание като артист.

Зад „Bangaranga“ стои международен авторски екип – Димитрис Контопулос, Кристиан Тарчеа (Monoir), Ан Джудит Стоке Вик и самата Дарина Йотова. Продуценти на записа са Monoir и Контопулос. С песента ДАРА спечели „Евровизия 2026“ и донесе на България първата победа в историята на конкурса.

Българската следа, оставила отпечатък през 1990 г.

Но ДАРА не е първата българска следа в историята на „Грами“. Една от най-ярките страници е от 1990 г., когато отличието за най-добър традиционен фолклорен запис отива при Българския държавен женски хор за албума „Le Mystère des Voix Bulgares, Vol. II“ – „Мистерията на българските гласове, част втора“.

Победата превръща българското многогласно пеене в част от световната музикална история и показва, че традиция, съхранявана през поколенията, може да намери публика далеч отвъд границите на страната.

Същата година българското присъствие на наградите е свързано и с група ФСБ, отличена за работата си по аранжимента и продукцията на латинохита „Cielito Lindo“. Така 1990-а остава особено важна за българската музика в историята на „Грами“.

От фолклорната мистерия до световната поп сцена

Днес музикалният свят очаква да разбере дали към тази история ще бъде добавена нова българска глава. Разликата между двете поколения е огромна – от магията на женските гласове, която покорява света с неподражаемото си звучене, до модерния поп спектакъл на ДАРА. Но и в двата случая става дума за български артисти, които излизат на международната сцена със собствен почерк.

Номинациите за 69-ите награди „Грами“ се обявяват на 16 ноември, а церемонията по връчването им е насрочена за 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис. В гласуването участват близо 16 000 членове на Академията – музиканти, автори, продуценти и други професионалисти от индустрията.

За България днешният ден е повече от очакване за едно име в списъка. Това е възможност историята, започнала с мистерията на българските гласове, да продължи с ново поколение артисти. А „Bangaranga“ вече доказа, че българската музика може да накара света да танцува.