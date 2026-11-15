Симеон Караколев разкри как лъжат хората с месото. Призова Манолова да действа

Огромен проблем с месото в магазините разкри Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

Практиката с огромните надценки е отдавна. Аз лично съм писал за това във фейсбук още преди 2 години. Но при месото трябва да наблегнем на проблема с качеството, а не толкова с надценките, каза Караколев в интервю за БНТ.

Големият проблем при месото е не колко е скъпо, а колко е кофти като качество. Колко вода има в него, колко препарати за освежаване има в него. Въобще конкуренцията тук е не да направиш един по-качествен продукт, а един по-скъп боклук, възмути се Караколев.

След млечните продукти Мая Манолова трябва да се насочи към месата, за да видим как се лъжат потребителите, коментира Симеон Караколев.

Гледаш го един килограм, плащаш определената цена, която си мислиш, че е на промоция и си ударил бингото, слагаш го във фурната и в един момент се оказва, че то от един килограм е станало 400 грама, подчерта експертът.

Както купуваме сирене с 80% вода, така и купуваме месо с над 60, разкри Караколев.

Бившият депутат Яне Явен, който се отказа от политиката и стана фермер, допълни, че у нас има 460 месопреработвателни предприятия, като 25 от тях произвеждат над 70 процента от продукцията на пазара.

Проблемът с цената на храната не е явление, което се е появило преди няколко месеца. Това е един дълго наслагващ се резултат от непоследователната политика на държавата. В последните 20 години държавата няма никаква политика за качеството на храните, каза Симеон Караколев. Той заяви, че преди 10 ноември е имало национална цел и стимули, а също така и различни производства, които са задоволявали вътрешното потребление.

В развитите държави от ЕС има една думичка - коопериране или кооперативи. В животновъдството ние нямаме такива за разлика от цяла Европа. Точно кооперативите са най-могъщите структури в селското стопанство. България унищожи кооперативното мислене и сега започваме тухла по тухла да градим това наново, защото това е единствената, няма друга алтернатива, категоричен бе Симеон Караколев. И посочи, че точно тук е ролята на държавата – да обяснява, че това е нещо, което трябва да се направи час по-скоро.

Симеон Караколев коментира и глобата на "Кауфланд".

Стандартът за качество отсъства, в годините назад ги няма крайните санкции, които да възпитават участниците в производството на храни и затова се е превърнало в национален спорт да лъжеш потребителя, да пишеш, че това е овче сирете, а в него 50% да е краве млякото или въобще да го няма млякото, а санкцията да е смехотворна, каза Караколев.

Важно е дали веригите искат да подпомагат българското, дали искат устойчиво да развиват българските производители и техните кооперативи. И тук не говоря за любимците, които те са си отгледали, защото реално имат по двама-трима в сектор любимци, от които реално най-много насочват тяхната продукция. Въпросът е дали те ще подадат ръка на българските кооперативи и дали ще ги развиват, обясни Караколев.

Той бе категоричен: големият печеливш са търговците, които формират надценките, а големите губещи са фермерите, които са заети 24/7 и потребителите, които плащат нереална цена за това, което купуват.