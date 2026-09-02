Аржентински ресторант отдаде почит на Лионел Меси по необичаен начин. Главният готвач направи паниран шницел, оформен и украсен като лицето на футболната звезда. Ястието получи името „Ла Миламеси“ и клипове с необичайното творение бързо се разпространиха в социалните мрежи. Собственика на рестуранта Кристиан Франко обясни че ястието е техният начин да благодарят на Меси за годините с националния отбор и за радостта, която е донесъл на милиони аржентинци.
Аржентински ресторант направи шницел с лика на Меси
Ястието „Ла Миламеси“ бързо стана хит в социалните мрежи
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