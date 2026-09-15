Безпрецедентен обрат разтърси "Фермата". Неочаквано решение

Драматичен обрат беляза последния епизод на „Фермата“ малко след като Румяна и Кристияна официално поеха ролята на фермери на седмицата. Новите лидери започнаха управлението си с рокада в ратайските среди, освобождавайки от задължения Горан и Рая. Горан не скри удовлетворението си от това решение, като подчерта, че двамата са изпълнявали стриктно задачите си „до последна капка мляко“.

На тяхно място първоначално бяха посочени Бисер и Мая, като фермерките уточниха, че изборът им не е провокиран от лични мотиви. Истинската изненада обаче дойде с второто решение – току-що влезлите участници Таня и Мартин бяха изпратени директно в ратайската стопанска сграда. Мотивът за този ход бе опитът от собственото им стопанство извън шоуто, който би бил от голяма полза за цялата група. И докато Мартин прие решението с позитивизъм и го определи като възможност да натрупа работа и нови социални контакти, поведението на Таня бързо изненада останалите.

Вместо да влезе подчинено в новата си роля, Таня рязко пое контрола и започна да командва. Тя наложи свои строги правила около домакинството, посочвайки коя тенджера за какво се използва и как точно да се борави с печката, за да се избегне запушване. Напрежението в шоуто тепърва ще се покачва, тъй като анонсът за следващия епизод загатва, че Таня ще разпали нова битка в стопанството, а за разкош участниците ги очаква и специална визита от звездните гости Любо Киров и Мона.