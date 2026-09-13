Орлин Горанов: Българинът започва да си прави доста здрава сметка

Обичаният изпълнител и тв водещ Орлин Горанов се оплака от високите цени и посъветва как да се справим с тях в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Радваме се сега на циганското лято, още не е завършило, на септемврийските вечери. Малко е стресова ситуацията тази година, откакто сме в еврото, защото вече българинът започва да си прави доста здрава сметка. Нормално е и аз да се сблъсквам с непосилни цени. Да се надяваме всичко да се урегулира и ние да започнем да си правим по-ясна сметка на джоба. Ситуацията е такава и ние едва ли бихме да променим каквото и да било. Освен да започнем да си правим хубава сметка на семейния бюджет. Аз съм такъв шаран, че нон-стоп ме лъжат за всичко. Но аз понеже съм зодия лъв и съм над нещата", коментира Горанов.

Той се завръща в ефира на БНТ с предаването "Последният печели" в 19 часа в понеделник.

"Сантиментът е, че отново съм при вас – в телевизията. Починах си малко – имах нужда от време за мен си. Мисля, че това завръщане ще ми даде още малко емоция и мотивация да бъда всяка делнична вечер в домовете на хората, за да помислим малко по-светло към живота. Телевизията е много мощно оръжие. Медиите са четвъртата власт. Човек трябва да бъде много внимателен винаги, когато излиза на екран. Винаги, когато му се даде възможност, микрофон и ефир, да си помисли малко, преди да си отвори устата. Мисля, че е крайно време вече да почнем да мислим позитивно към този живот, креативно, за да можем да вървим напред заедно. Всеки път, когато дойдат състезателите в студиото, аз ги моля да се забавляват, да не забравят, че това е само игра", добави Орлин Горанов.

"Сегашната ситуация направи по-мързеливи младите хора. Те вече нямат толкова много логическо мислене, за да стигнат до отговора сами. По-лесничко им е да влязат в телефона, да зададат въпроса и да получат някакъв отговор. Ами, ако утре спре интернета само за един ден, какво правим? В интернет има доста информация, която обаче понякога не е точната. Трябва да се работи много внимателно с тази материя", предупреждава певецът.

Орлин Горанов се изказа много ласкаво и за примата на българската естрада Йорданка Христова, която преди два дни навърши 83 години.

"За нейно величество Данчето Христова, поклон! Наистина имам приятелство с нея дълги години. Никога не съм я виждал намръщена, не съм я чувал да злослови за колеги, каквото и да е минало през живота и през главата й. Тя винаги е била усмихната и позитивна. Винаги е мислела стъпки напред. Годините са само статистика. За тези, които искат да усетят пълната хармония и пълната гама на красотите в живота, трябва да се отворят сами без да се притесняват и страхуват, да опитат всичко", категоричен е Орлин Горанов.