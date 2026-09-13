БГ куратор прави изложба в любовно гнездо на световни кино звезди

Известният куратор Стефан Стоянов, който работи със световни и наши артисти на три континента, подготвя нещо наистина оригинално – изложба в любовното гнездо на Микеланджело Антониони и Моника Вити в Сардиния. „Историята на прочутия режисьор и невероятната актриса, която в продължение на 10 години е негова муза и главна героиня във филмите му „Приключението“, „Нощта“, „Затъмнението“ и „Червената пустиня“, е твърде интересна и ми се иска духът им да се усеща в артефактите. Сега изследвам подробностите в сантименталния им роман, обмислям пламенен концептуализъм – като отношенията между тези двама велики кинаджии.“, разкрива Стефан Стоянов пред „Стандарт“. Проектът е на Женевския музей за изкуство и история. Неговият директор Марк-Оливие Валер е скъп приятел не само на Стефан Стоянов, но и на България. „Работим заедно от години. Той обожава България. Неведнъж е идвал у нас. Партнирахме си за едно от най-големите събития, които съм правил досега в Бургас – изложбата в Морското казино с 50 изумителни офорти, създадени от Пикасо през 1968 година. Колекцията е подарък от Клод Пикасо Руис за Женевския музей, в чиито борд е синът на гениалния художник. Марк-Оливие Валер дойде в Бургас за откриването на „347 Suite“, разговаря с кмета Димитър Николов за сътрудничество между града и Женевския музей. Сега го очаквам на Sofia Art Fair, който ще се състои за трети път в София Тех Парк - от 8 до 11 октомври.“

Стефан Стоянов е артистичният директор на най-голямото международно изложение за съвременно изкуство у нас. Обещава много красота и топлота в поредното му издание. Няколко от елитните галерии, които ще участват, идват благодарение на стабилните му човешки и професионални приятелства в Европа. Той води и абсолютната звезда на световната сцена Томас Сарасено, който винаги провокира сензации.

През изминаващото лято Стоянов подреди творби на Габриела фон Хабсбург, шейх Рашид Ал Халифа, Миряна Тодорова, Мика Сав във Вая бийч ризорт, постигайки съвършената хармония между изкуството, архитектурата, морето, гората и високите естетски преживявания. Обедини различните духовни търсения във вселена, в която природата и артефактите говорят на общ език. Седмици наред международно общество от бизнесмени, колекционери и дипломати аплодира фантазиите от стомана на световно признатата скулпторка Габриела фон Хабсбург, която пристигна с внука си Карл за премиерата на Double trouble.

Тя отново пожъна овации с поетичните си композиции от неръждаема стомана, нейният предпочитан материал заради свойството му да отразява слънцето, да променя нюансите си на светлината в зависимост от капризите на небето и да остава ненакърним в своята прецизност. Абстрактни триъгълници, окръжности, квадрати и всевъзможните екстравагантно-геометрични комбинации са ситуирани в интериорите и екстериорите на Вая по ефектно-зрелищен начин. Внучката на последния австроунгарски император Франц Йосиф вдъхновено изследва пространството. Също толкова неописуемо е усещането за космичност и край инсталацията на шейх Рашид Ал Халифа от управляващата династия в Бахрейн, най-известният художник на Близкия Изток.

Тя прилича на лабиринт, истинска метафора за пътя ни в живота. Шейхът разказва за светлина и красота, променяйки гледната точка на зрителя, който става съучастник. „Творбите му са авангардни, но и романтични. Много са красиви, привличат и млади, и стари. Това е силата на истинското изкуство – то те съблазнява, ставаш част от него. Но при шейха има и нещо друго – в работите му винаги има елементи от културата и историята на Бахрейн. Той е патриот и това се усеща. Аз също съм патриот, без да звучи прекалено патетично – да възхищавам света с произведения на български автори е моя кауза от години.“, искрен е Стефан Стоянов, който е щастлив от сериозните успехи на Миряна Тодорова и Мика Сав. „Тяхната живопис наистина предизвиква „бум“ сред ценителите и меценатите. Летящите жени на Мика Сав и хипнотичните абстракции на Миряна Тодорова са на мода сред познавачите“, категоричен е арт дилърът, който навсякъде, където го отвеждат изкуството и бизнесът – от Ню Йорк до Абу Даби, от Москва и Баку до Аржентина, акцентира, че е българин.

А сега инсталацията на шейх Рашид Ал Халифа пътува за най-големия Панаир на съвременно изкуство в Истанбул. От Вая бийч ризорт ще се озове отново на морския бряг - пред Златния рог. Следващите изложби на забележителния автор са в Баку, в Арабския институт в Кордоба, в Музея на ислямското изкуство в Париж…

Стефан Стоянов подготвя програмата и на новосъздадения арт панаир в Прага, който ще се проведе от 29 април до 2 май. Като артистичен директор, досега е поканил 40 галерии.

А в Бургас от няколко години насам все повече се говори за изложбите, които международният куратор дирижира в Регионалната библиотека под егидата на Димитър Николов в подкрепа на града, чиято амбиция е кандидатурата за Европейска столица на културата през 2032-а. През следващите месеци Стоянов ще продължи сътрудничеството с екипа на кмета в името на общата мисия – налагането на Бургас като център и обединител на български и международни артисти от всички жанрове.