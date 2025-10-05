Арт галерия Vejdi озарена от „Острови на светлината“ на Васил Стоев
Изображенията в платната на Васко Стоев са като фрески, като сграфито на стената на спомените
Микеланджело излага легендарния си Давид в сърцето на Флоренция
Созопол посрещна впечатляваща изложба и дискусия за екология и креативност
Изложбата от 40 морски акварела и пет скулптури приключи на 10 август
Изключителен е интересът на публиката към най-новите творби на именития български художник
Хосен и съпругата му разгледаха изложбата на Огнян Читаков, която бе открита наскоро в Арт галерия V...
Изящните женски торсове и глави, както и релефите от „Каменната азбука“ в изложбата ще предизвикат и...
Вярвам в максимата, че България трябва да показва талантите си, защото за изкуството няма непреодоли...
Той е в Рим за своята представителна изложба от 28 рисунки и 8 скулптури
Ще бъдат представени 13 забележителни творби на световния художник
Събитието се превърна в нещо повече от културна проява – в ритуал на припомняне и почит
Една от маските се намира в музейния фонд на Ватикана
В представителната изложба ще могат да се видят някои от най-характерните му творби
Голям творец, голям артист!
Ще бъдат показани 19 характерни творби на един от най-талантливите съвременни български художници
Иван Нинов има свое запазено място в съвременното българско изкуство
Опазването на българската природа е друго нещо, заради което Крум зарязва подредения си живот в брит...
Лалов показва една много фина поетична чувствителност, която е вложил във всяка картина
Лалов е едно от най-ярките имена в съвременната пластична култура
Еротиката е тема и неотлъчна част от един човешки живот