Турската преса още разказва за синьото вдъхновение на Вежди Рашидов

Печатът в Турция продължава да разказва за „Синьото вдъхновение“ на Вежди Рашидов, както наричат неговата експозиция „Синьо“ в прочутата галерия „Каменната къща“ в Бодрум.

Изложбата от 40 морски акварела и пет скулптури приключи на 10 август, но отзивите за нея продължават. Възхитителните по думите на ценители творби са „грабнали“ очите на публиката, а майсторството на именития скулптор в акварела е било особено приятна изненада за мнозина в южната ни съседка.

Публикация в неделя във в. „Джумхуриет“ разказва за успеха на изложбата на Вежди Рашидов в Бодрум. Авторът споделя как се е родила идеята за акварелите в синьо, както и за скулптурите, представени в една от най-хубавите зали на брега на Егейско море.

Междувременно Вежди Рашидов получи специална покана от прочутата галерия „Армони“ в Анкара да направи представителна изложба там за своя юбилей догодина. През декември 2026 година Рашидов навършва 75 години.

