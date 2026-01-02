Подуяне се превръща в нов културен символ на София

Подлезът при гара Подуяне е в заключителния етап на обновяването си и е на път да се превърне от дълго време занемарено място в едно от най-ярките градски пространства на София. В момента се довършват художествените стенописи, посветени на братята Георги Прошек и Богдан Прошек – ключови фигури за изграждането на модерния облик на столицата в края на XIX и началото на XX век.

„С всяко обновено пространство не просто ремонтираме, а връщаме смисъл, сигурност и културна стойност на града. Подлезите години наред бяха тъмни и занемарени, а днес ги превръщаме в светли, функционални и съдържателни градски пространства“, заяви кметът на София Васил Терзиев, като подчерта, че проектът е резултат от последователна работа и партньорство с районните администрации.

Чешките инженери братя Прошек оставят трайна следа в историята на столицата с проекти като Лъвов мост, Орлов мост, Канала, първата железопътна гара, първата печатница и първата пивоварна в града. Те участват и в проектирането и изграждането на сградата на Народното събрание, превръщайки се в едни от архитектурните символи на възраждането на София като европейска столица.

С новите стенописи Столичната община отдава почит на това наследство и променя ролята на подлеза – от обикновено транзитно пространство той се превръща в място за културна памет и градска идентичност. Художествените решения са дело на голяма група утвърдени и млади улични артисти, сред които Yucca, Kostur, Jermain, Rustwo, Wanske, Ozon, Masta Aok, Kotk, Devour, Arsek, Erase, Felon, Maze, Zeal, както и Бояна Василева, Камелия Пешева, Лора Петрова и Злати Спасова.

Проектът е поредният знак за стремежа на града да извади изоставените си пространства от забравата и да ги превърне в живи точки на съвременната градска култура.

