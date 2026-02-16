Почина един от най-великите актьори на нашето време

Холивудската легенда Робърт Дювал си отиде на 95 години. Тъжната новина съобщи съпругата му Лучана.

"Вчера се сбогувахме с моя любим съпруг, скъп приятел и един от най-великите актьори на нашето време. Боб почина спокойно у дома, заобиколен от любов и уют. За света той беше носител на награда „Оскар“ актьор, режисьор, разказвач на истории. За мен той беше просто всичко. Страстта му към занаята му се сравняваше само с дълбоката му любов към героите, вкусната храна и това да бъде съдийска работа. За всяка от многото си роли Боб даваше всичко на своите герои и на истината за човешкия дух, който те представляваха. По този начин той оставя нещо трайно и незабравимо на всички нас. Благодарим ви за годините подкрепа, които оказахте на Боб, и за това, че ни дадохте това време и уединение, за да отпразнуваме спомените, които той оставя след себе си", написа тя във Фейсбук.

От официално изявление от неговата PR агенция става ясно, че няма да се проведе официална служба. Вместо това семейството насърчава тези, които желаят да почетат паметта му, да го направят по начин, който отразява живота, който е живял, като гледат страхотен филм, разкажат хубава история около маса с приятели или се разходят с кола в провинцията, за да оценят красотата на света.

Робърт Дювал е известен с емблематичните си роли в „Кръстникът“, „Апокалипсис сега“, „Кръстникът 2“, „Разговорът“, „Мрежа“ и „Естественото“ и други. Носител е на "Оскар" за най-добър актьор за ролята си на бивша звезда на кънтри музиката в класиката от 1983 г. „Нежни милости“.

