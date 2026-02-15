Четем нов роман на Артуро Перес-Реверте

„Островът на спящата жена“ – напрегнат и въздействащ роман за сражения и любов в Егейско море през 1937 г. отвежда в свят на приключения по море, разказани с характерното за Перес-Реверте майсторство. Морякът от търговския флот Мигел Хордан Кириазис се отправя към Острова на спящата жена по поръчение на франкистите, начело на група наемници със съмнително минало. Гражданската война в Испания е в разгара си, а Съветският съюз снабдява републиканците с боеприпаси и снаряжение. Новоизпеченият капитан Кириазис трябва да оглави тайни бойни операции срещу корабите, пренасящи оръжие за републиката – без официална подкрепа и без право на грешка. Островът, предоставен за база на операциите от своя собственик, бързо се превръща не само в стратегическа точка, но и в сцена на морални и лични изпитания. Критиката определя романа като произведение, в което Перес-Реверте съчетава класическия дух на приключенската литература с модерна психологическа чувствителност и ясно изразен морален хоризонт.

Артуро Перес-Реверте, издаван у нас от "Еднорог", в продължение на двайсет и една години работи като военен кореспондент и отразява осемнайсет въоръжени конфликта за вестниците и телевизията. Книгите му са преведени на четиридесет езика и продадени в над двайсет и седем милионен тираж по света, екранизирани и адаптирани за телевизията. Сега той посвещава времето си на литературата, морето и ветроходството. Член е на Испанската кралска академия и на Френската асоциация на писателите-маринисти.

