Култова наша актриса стъписа всички! Обяви шокиращ край

Популярната и обичана актриса Йоанна Темелкова стъписа феновете си с шокиращата новина, че слага край на актьорската си кариера.

В социалните мрежи тя се изповяда:

Много съм щастлива, че тази година си заминава... По много причини, но! Замислих се за това, че ние - Човеците, имаме някаква странна нужда от това да отброяваме. Ясно е, че цифрите ни създават усещане за ред, но аз смятам жестоко да разбъркам реда в 2026-а.

Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има "ред", нали... И в този "ред" ще сложа едно голямо сърце за публиката си - за хилядите хора, които прегърнах и които ме прегръщаха тези 17 години на сцената. Любовта ви няма да ми липсва, защото съм си я взела и защото си я пазя! Тя ще си е винаги с мен.

Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си! Обичам ви! Стъпете смело в 2026-а! Аз направо смятам да я взривя!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com