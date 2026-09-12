Йоанна Темелкова призна за новия живот в Испания
В момента тя живее в района на Коста Бланка със съпруга си, режисьорът и актьор Мартин Гяуров, и техния син Филип
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В момента тя живее в района на Коста Бланка със съпруга си, режисьорът и актьор Мартин Гяуров, и техния син Филип
Какво реши вече бившата актриса
Тя сбъдна мечта на детето си
Талантливата актриса Йоанна Темелкова се сбогува с публиката след 17 години игра
Аз смятам жестоко да разбъркам реда в 2026-а, заяви тя
Благодаря за уроците, които ми даде, написа актрисата за героинята си
Харесвам възрастта, дава ми самочувствие, стабилност, сигурност, споделя Йоанна Темелкова
Актрисата отива във френската столица, за да види опакованата Триумфалната арка
Мисля, че хората много ще се изненадат от това, което предстои да се случва, загатна актрисата
Все още не се говори за трети сезон
Йоанна Темелкова пусна фотоси от снимачния терен на сериала
Йоанна Темелкова показва актьорски мурафети на дебютанти
Звездата от "Под прикритие" и "Братя" премина през тежките симптоми на Ковид
Калин Врачански и Владимир Михайлов се бият за Йоанна Темелкова
Искра Донова и Йоанна Темелкова влизат в сериала „Братя“, Даяна Ханджиева лекува любовна мъка с приключения във „Фермата“
Първи април е в известна степен плашещ - човек цял ден се озърта, ослушва и внимава някой да не му погоди мръсен номер, че току-виж станал за смях п...
Налагала съм боксова круша, но предпочитам силата на думите, казва дъщерята на Джаро в "Под прикритие"
Талантливата красавица от театър "София" влиза в "Под прикритие", но иска и тапия за юрист