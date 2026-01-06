Дъщерята на Джаро напуска професията: Ще взривя 2026-та

Йоанна Темелкова, чиято звезда в професията изгря в трупата на "Театър София" и където откри любовта - с Мартин Гяуров са двойка от години, обяви, че напуска актьорският занаят.

Станала национално известна и като дъщерята на Джаро - Ния в "Под прикритие", тя ще затвори страницата с участие в новият, шести сезон, който в момента се снима.

"Много съм щастлива, че тази година си заминава… По много причини, но! Замислих се за това, че ние - Човеците, имаме някаква странна нужда от това да отброяваме. Ясно е, че цифрите ни създават усещане за ред, но аз смятам жестоко да разбъркам реда в 2026-а. Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има “ред”, нали… И в този “ред” ще сложа едно голямо сърце за публиката си - за хилядите хора, които прегърнах и които ме прегръщаха тези 17 години на сцената. Любовта ви няма да ми липсва, защото съм си я взела и защото си я пазя! Тя ще си е винаги с мен. Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си! Обичам ви! Стъпете смело в 2026-а! Аз направо смятам да я взривя!", написа тя в Инстаграм.

Двамата с Гяуров, имат син, третокласника Филип. И Йоанна, и Мартин не са част от "Театър София" отдавна, но се събраха в постановката “Имам цялото време".

На мен страшно ми е писнало от разни сюжети, които са свързани с любов и с изневери, на българска тематика - колко сме тъпи, смотани и т.н., и някак си ме занимават някакви неща, които са доста по-важни. Времето в нашият случай, времето, което имаме тук, на земята, начинът, по който го използваме, шансовете, които ни се предлагат, възползваме ли се от тях, не се ли възползваме и изборите, които правим, и изборите, които имаме възможност да правим и за това как използваме времето, което ни е дадено тук”, коментира Мартин Гяуров пред БНТ миналата година за софийската премиера на спектакъла.

