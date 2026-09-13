Дъжд от евро над главата на Куката
С 441 кадъра приключи новия сезон на "Под прикритие"
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С 441 кадъра приключи новия сезон на "Под прикритие"
Говори продуцентът Димитър Митовски
Талантливата актриса Йоанна Темелкова се сбогува с публиката след 17 години игра
Актрисата сподели кого ще играе в новия сезон на хитовия сериал
Още звездни имена се присъединяват към състава в шестия сезон
БНТ върти петте сезона на „Под прикритие“, преди да пусне премиерно шестия – 700 актьори участват в сериала
Актьорът се завръща в култов сериал
Продуцентът поема емблематична поредица
Снимат новия сезон на "Под прикритие"
Павел Иванов ще бъде тайно ченге в шестия сезон
Най-хитовият сериал в българския тв ефир - "Под прикритие", се завръща на екран близо десетилетие след излъчването на последния епизод. Снимките...
Снимките на новия 6-и сезон на хитовия сериал вече започнаха
Новият сезон е една от най-дългоочакваните продукции
Феновете ще са доволни!
Тайни за новия сезон бяха разбулени в частната галерия на Стефан Стоянов
Актьорът зарадва феновете си
Шестият сезон на сериала се завръща по БНТ
Може да се похвали с нови постижения
Премиерата на новия сезон ще бъде през 2025 г.
Завръща се с шести сезон