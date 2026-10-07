"Под прикритие“ взриви зала 1 на НДК: Бахаров с децата, Радина-най-добрата в първата серия

Около 8000 зрители в две последователни вечери са посрещнали завръщането на „Под прикритие“ в зала 1 на НДК. За огромния интерес разказа във Facebook режисьорът Виктор Божинов, който призна, че не е виждал залата толкова пълна за филмова прожекция от времето на Световната кинопанорама през 1987 г.

По думите му огромната публика е доказателство, че българите продължават да искат родни филми и сериали, в които разпознават себе си и действителността около тях.

Захари Бахаров, когото публиката бурно аплодира на крак, в първата му сцена като Иво Андонов, дойде на премиерата със децата си-Максим и Кая.

Особено силна беше реакцията към сцена с Амигото, изигран от Юлиан Вергов, и съпругата му Виктория, в ролята Радина Кърджилова. Зрителите се развълнуваха, в който Амигото „наказва“ Виктория за отношението ѝ към лекарите в болницата. Колеги на Кърджилова признаха, че тя просто е най-добрата, изигра ролята си за шестица.

След специалните прожекции „Под прикритие“ се завръща и в ефира на БНТ. Сериалът тръгва от 10 октомври, всяка събота от 22:00 часа.