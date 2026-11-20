Пиърс Броснан приветства Робърт Патинсън в „света на Бонд“, като пожела на новия изпълнител на ролята на агент 007 да се „наслаждава на приключението“.

На 16 ноември беше обявено, че 40-годишният британски актьор ще се превъплъти в образа на загадъчния таен агент, слагайки край на дългогодишните спекулации около бъдещето на обичания франчайз, създаден по романите на Иън Флеминг.

Патинсън ще наследи Даниел Крейг, който пое ролята с „Казино Роял“ през 2006 г. и се сбогува с персонажа след петия си филм „Смъртта може да почака“ през 2021 г.

Ирландският актьор Пиърс Броснан е петият изпълнител на ролята на легендарния супершпионин. Той дебютира като Джеймс Бонд в „Златното око“ през 1995 г., след което участва във „Винаги ще има утре“ (1997), „Само един свят не стига“ (1999) и „Не умирай днес“ (2002).

В публикация в Инстаграм ноември Броснан увери Патинсън, че ще бъде „великолепен“ в ролята.

„Скъпи Робърт, добре дошъл в света на Бонд. Ще бъдеш великолепен. Пазя прекрасни спомени от времето, когато работихме заедно по „Помни ме“. Беше истинско удоволствие да наблюдавам как изграждаш забележителна филмография и постигаш все по-големи успехи. Наслаждавай се на приключението. С много обич, Пиърс“, написа актьорът, предаде БГНЕС.

Броснан и Патинсън си партнираха в романтичната драма „Помни ме“ от 2010 г.

Преди официалното обявяване на Патинсън сред претендентите за ролята се споменаваха имената на Джак Лоудън, Джош О'Конър и Калъм Търнър.

Следващият филм от поредицата 007 вече е в процес на разработка. Миналата година беше обявено, че сценарият ще бъде написан от Стивън Найт, създател на сериала „Остри козирки“.

Режисьор на все още неозаглавения филм, известен засега като „Бонд 26“, ще бъде Дени Вилньов.