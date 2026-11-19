В Народния театър започнаха репетициите на „Таланти“ – постановката на Михаил Петров, в която заедно ще излязат актьори от няколко поколения. Какво се случва, когато животът на един човек е изцяло посветен на изкуството? Какво му дава то и от какво го лишава? Тези въпроси стоят в основата на пиесата на Анна Петрова, написана специално, за да бъде режисирана от Михаил Петров на сцена „Апостол Карамитев“. Освен режисьор той е и изпълнител на една от централните роли. В другата блести Аня Пенчева.

Директорът Васил Василев пожела на екипа "на добър час"

„Таланти“ отвежда зрителите в света на театъра, където главните действащи лица са самите актьори. Чрез техните спомени и преживявания историята се връща към миналото, към личните избори, професионалната отдаденост и отношенията с най-близките хора. Михаил Петров определя историята като спомен за преживени моменти, изпълнен с хумор, противоречия и носталгия. Въпреки драматичните сблъсъци спектакълът носи оптимизъм и топлота. „Има някаква светлина. Има доброта и човещина вътре“, споделя режисьорът, за когото е важно публиката да си тръгне от представлението с положително усещане. Една от основните теми в „Таланти“ е цената на творческото призвание. Пълната отдаденост на изкуството често изисква жертви не само от самия артист, но и от хората, които го обичат. Стремежът към професионално съвършенство неизбежно отнема от времето и енергията, които човек би могъл да посвети на семейството и близките си.

До Аня Пенчева и Михаил Петров под прожекторите ще застанат Васил Драганов, Ивайло Димитров и Антония Кундакова. За режисьора именно различния житейски и професионален опит на петимата е един от най-интересните аспекти на съвместната им работа. „Макар да сме хора от една професия, всеки от нас носи опита и гледната точка на своето поколение. Интересното е да намерим общия си език и да вървим по една пътека, за да стигнем на едно и също място в края на спектакъла“, споделя Михаил Петров. Сценографията и костюмите са на Елена Иванова, сценичното действие и пластиката са поверени на Мариана Крънчева, а вокален педагог е Евгени Господинов. Драматурзи на постановката са Мирела Иванова и Светлана Панчева.