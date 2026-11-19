Тъжна вест разтърси българската рок сцена. Внезапно почина известният барабанист Владимир Георгиев, познат на поколения музиканти и почитатели като Владо Попа. Той си отиде на 62-годишна възраст, оставяйки зад себе си десетилетия музикална история и участия в някои от най-популярните български пънк и рок групи. Новината за смъртта му беше съобщена от колегите му от „Уикеда“ с емоционална публикация в социалните мрежи.

„Винаги ще си останеш един от нас“

Музикантите от „Уикеда“, с които Владо Попа е работил дълги години, се сбогуваха със своя приятел и колега с думи на благодарност за времето, прекарано заедно.

„Попе, много рано си тръгна, приятелю…“, написаха те в официалния профил на групата във Фейсбук. Музикантите си спомниха за общите репетиции, пътуванията, разговорите и енергията, която барабанистът носел със себе си. Те подчертаха, че за тях е било чест и удоволствие да свирят и да бъдат приятели с него.

Владимир Георгиев беше част от „Уикеда“ от 2007 до 2023 г., с известни прекъсвания. През този период участваше в концертите и музикалните проекти на групата, която съчетава ска, реге, пънк и рок звучене.

От „Холера“ до „Контрол“ и „Уикеда“

Владо Попа е роден на 2 юли 1964 г. Музикалният му път започва с пънк групата „Холера“, която се превръща в едно от разпознаваемите имена на българската алтернативна сцена в края на 80-те години. Любопитна част от историята на формацията е албумът „Уплаши детенце“, появил се на музикалния пазар в необичайна опаковка - кофичка от кисело мляко.

По-късно Георгиев става първият барабанист на „Контрол“, една от емблематичните български пънк групи. През годините свири още във „Фикс“, „Конкурент“, КГБ и други формации, като работи с различни поколения музиканти и участва в множество концерти.

Освен на сцената Владо Попа посвещава времето си и на преподаването на барабани. През 2014 г. отбелязва своя 50-годишен юбилей с голям рок концерт в София, на който се събират музиканти от групите, с които е свирил през годините. Събитието се превръща в среща на приятели и колеги от различни периоди на българската рок история.

Причината за внезапната смърт на музиканта не е съобщена.