Откакто Робърт Патинсън беше избран за новия Джеймс Бонд, не е минало много време, а холивудските звезди вече се надпреварват за ролята на неговия противник в следващия филм от поредицата за агент 007.

На премиерата на новия си филм в Холивуд на 16 ноември Брад Пит беше попитан от телевизия Extra дали би искал да изиграе злодея в предстоящия шпионски филм на режисьора Дени Вилньов, съобщи Би Би Си.

С намигване към камерата актьорът отговори: „Робърт! Дени! Знаете ли, бих искал да го направя. С удоволствие бих приел. Моят приятел Хавиер [Бардем] се справи страхотно с тази роля. Летвата е високо вдигната, но бих се заел с предизвикателството“.

Бардем изигра злодея Раул Силва във филма „007 Координати: Скайфол“ от 2012 г., в който главната роля беше поверена на Даниел Крейг. По-късно, попитан от изданието Complex същия въпрос, Пит отново изрази ентусиазъм: „Запишете ме за ролята на злодея. Някой да се обади на Дени Вилньов по стария мобилен телефон и да действаме!“

Междувременно Флорънс Пю, която участва заедно с Патинсън в предстоящия филм на Вилньов „Дюн: Част трета“, заяви, че е изявила желание да се присъедини към актьорския състав на новия филм за Джеймс Бонд, след като научила кой ще изпълни главната роля.

По време на събитието „Жените в Холивуд“ на списание Elle в понеделник Пю разказа, че е изпратила съобщение на режисьора със следния текст: „Поздравления, че намери своя Бонд – чудесен избор! А има ли роля на злодей за жена с ръст 163 сантиметра?“

Всъщност именно Вилньов връчи отличието на Пю по време на събитието, така че вече е чул лично молбата ѝ два пъти.

На премиерата на „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ в Лос Анджелис Пит заяви, че е много доволен от новината за избора на Патинсън за ролята на агент 007.

„Така ли? Знаете ли, идеята много ми допада. Харесвам работата му и творческите му решения. Смятам, че е изключително талантлив. Чудесен избор“, каза Пит пред Extra TV, пише БГНЕС.

Сред актьорите, които през годините са влизали в ролята на противници на Джеймс Бонд, са Рами Малек, Джонатан Прайс, Кристоф Валц и Кристофър Уокън.

Още преди официалното обявяване на избора на Патинсън за новия Бонд, желание да се превъплътят в ролята на злодей от поредицата заявиха и Бил Скарсгард, Сърша Ронан и Бари Киогън.