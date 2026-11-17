София става домакин на иновативен мултидисциплинарен фестивал под наслов „Рим в сърцето на Балканите“. На 20, 21 и 22 ноември столицата посреща изключително интересни личности от Вечния град, които ще разпространят идентичността, артистичното наследство и съвременния му образ. Форумът налага стила на cultural pairing - културно съчетаване, разделен на три тематични дни, посветени на три основни стълба в културата на Рим - кино, музика и гастрономия. Водеща на безкрайния празник ще бъде Лукреция Лукети, една от най-красивите жени на Италия – топ модел и актриса.

Началото на 20 ноември е с филмовата програма „Окото на Рим". В зала „Витоша" на хотел „Маринела" ще бъдат представени късометражният филм „Pull Up" на Даниеле Брунелети и пълнометражният дебют „Denti da Squalo" („Зъби от акула") на режисьора Давиде Джентиле, който отвежда зрителите към крайбрежието на Рим и разкрива по-малко познат образ на града. Предвидена е и среща за представители на киноиндустрията.

На 21 ноември фокусът се мести върху музиката. Ерминио Сини и Марчело Доменикини ще представят тематично пътешествие през традицията и развитието на римската песен, жанр, в който се преплитат популярната култура, градският фолклор и историята. Заключителният ден, 22 ноември, ще бъде отдаден на гастрономията. Програмата „Вкусовете на Рим" включва дегустации, кулинарни демонстрации и майсторски клас, посветен на характерните продукти и кулинарното наследство на област Лацио. Специално внимание ще бъде отделено на връзката между римската кухня и италианското кино. Идеята на фестивала е да представи Рим не само като град на античните паметници и шедьоврите на изкуството, а и като жива съвременна културна среда. Проектът, благословен от Римската община, е на Spaghetti Pictures Italia, Zеtema Progetto Cultura, Италианската търговска камара в България, Roma Capitale, а в организацията участва и Културният институт на България в Рим.

Духът на проекта е илюстриран от Габриеле Пачито от Spaghetti Pictures Italia: "Да пренесем Рим в сърцето на Балканите означава да изградим солиден и очарователен културен мост между Италия и България. Чрез магията на нашето кино, емоцията на нашата музика и безпогрешното богатство на нашата гастрономия искаме да предложим на публиката в София автентично и потапящо преживяване. Празнуваме римския дух не само като историческо наследство, но и като жива, динамична и съвременна култура."