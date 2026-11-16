Дара се размина с номинация за "Грами", Бионсе постави нов рекорд

Българската певица DARA не получи номинация за награда „Грами“. Изпълнителката и песента ѝ „Бангаранга“ не намериха място сред номинираните в нито една от четирите категории, за които бяха подадени за разглеждане.

След победата си на „Евровизия“ DARA беше предложена за номинации в категориите „Запис на годината“, „Песен на годината“, „Най-добро солово поп изпълнение“ и „Най-добър нов изпълнител“.

Най-много номинации получи британската певица Рей. Сред категориите, в които тя може да получи награда, са „Албум на годината“, „Запис на годината“, „Най-добро музикално видео“. С 11 номинации тя изравнява рекорда на Бионсе от 2025 г. за най-много номинации в рамките на една година, получавани от изпълнителка.

Самата Бионсе постави друг рекорд, превръщайки се в първият изпълнител със 100 номинации за наградите „Грами“.

Наградите имат четири основни категории, известни като Big Four (Голямата четворка). Те се смятат за най-престижните отличия на церемонията.