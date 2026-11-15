Две международно признати групи се качват на една сцена у нас

Две международно признати групи ще излязат на сцената на Release Sofia Festival в Sofia Live Park на 26 юни, обединявайки експлозивната балканска енергия на Dubioza Kolektiv и дългоочаквания дебют на Beirut в България.

Release Sofia Festival обявява още две големи имена от програмата на първото си издание. На 26 юни 2027 г. сцената на Sofia Live Park ще събере хедлайнерите Dubioza Kolektiv и американския проект Beirut, който ще изнесе първия си концерт в България.

Едни от най-обичаните гости на българската публика, Dubioza Kolektiv се завръщат в София четири години след последния си голям самостоятелен концерт у нас. Към тях се присъединява Beirut, проектът на композитора и мултиинструменталист Зак Кондън, чиято музика от години заема особено място на световната инди сцена.

Две коренно различни музикални вселени ще се срещнат в една вечер, от заразителния балкански ритъм и безкомпромисната социална сатира до меланхоличния оркестрален инди фолк и характерното звучене на Beirut.

Четири години след последния си голям самостоятелен концерт в София Dubioza Kolektiv отново ще се срещнат с българската публика, този път като хедлайнери на Release Sofia Festival. Със своя неподражаем микс от ска, пънк, реге, електронна музика и балкански фолклор, както и с концертите си, превърнати в истински празник, групата отдавна е сред най-обичаните международни артисти у нас.

От последната си среща със софийската публика през 2023 г. насам Dubioza Kolektiv продължават да покоряват фестивални сцени по целия свят, от Glastonbury във Великобритания и WOMAD в Нова Зеландия до Wacken Open Air в Германия. С многобройни разпродадени концерти в Европа и участия пред публика на различни континенти групата успява да изгради впечатляваща международна кариера, без да губи своята идентичност, език, чувство за хумор и остра социална сатира.

Че песните на Dubioza понякога надхвърлят първоначалния си контекст и заживяват собствен живот, показа и „USA". Издадена през 2011 г. като сатира на емиграцията от Босна и стремежа към американската мечта, песента отново привлече огромно внимание през 2026 г. Рефренът „I am from Bosnia, take me to America" се превърна в част от празненствата около класирането на босненския национален отбор за Световното първенство по футбол и в глобален онлайн хит с милиони гледания.

Dubioza Kolektiv вече гледат към 2027 г. с планове за нов албум и изключително натоварен концертен график. А завръщането им в България със сигурност ще бъде една от срещите, които феновете очакват с нетърпение. Защото тук песните им не просто се слушат, пеят се от първия до последния ред.

За първи път в България пристига Beirut, дългогодишният музикален проект на американския композитор и мултиинструменталист Зак Кондън. Почти две десетилетия той създава музика, която трудно се побира в жанрови определения, съчетавайки инди фолк, оркестрален поп, балкански и средиземноморски влияния в разпознаваемо звучене, изпълнено с меланхолия, топлина и кинематографична красота.

От впечатляващия дебют Gulag Orkestar (2006) до последвалите The Flying Club Cup, The Rip Tide и No No No, Beirut изгражда собствен музикален свят, в който различни култури и традиции се преплитат с личните истории и пътуванията на Кондън. Песни като „Postcards from Italy", „Nantes" и „Santa Fe" превръщат проекта в едно от най-разпознаваемите имена на съвременната инди сцена.

В София Beirut ще представят и музиката от последния си албум A Study of Losses (2025) – амбициозна творба от 18 композиции, създадена по поръчка на шведската трупа Kompani Giraff и вдъхновена от книгата на Юдит Шалански An Inventory of Losses. Албумът изследва темите за изчезването, паметта и онова, което остава след загубата, като разширява характерния звук на Beirut с хорови, амбиентни и старинни музикални елементи.

След Hadsel (2023), записан на отдалечен норвежки остров, новият албум продължава артистичното пътешествие на Кондън, между реални и въображаеми места, минало и настояще, загуба и преоткриване. Концертът на 26 юни ще бъде първата възможност българската публика да преживее на живо тази неповторима музикална вселена.