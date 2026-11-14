"Мога да ви кажа, че не са прани". Невероятна история на банските на Джеймс Бонд

„Мога да ви кажа със сигурност, че не са изпрани“, казва Джуди Денч пред гостите на аукционната къща Christie's на 5 октомври 2012 г., докато продава сините бански гащета, носени от Даниел Крейг в „Казино Роял“. Благотворителният търг беше насрочен да съвпадне с 50-годишнината на филма за Бонд, а 44 450 паунда, събрани за банските на Крейг, отидоха във фондация „Жени за жени“. Най-скъпият лот, естествено, беше Aston Martin от „Спектрумът на утехата“ (241 250 паунда), а забележителна беше и покер масата от „Казино Роял“, пълна с карти и чипове (84 000 паунда). По-голямата част от най-търсените предмети на юбилейния търг бяха от ерата на Даниел Крейг. А 20-годишнината на „Казино Роял“ е отлична възможност да си припомним, че нищо първоначално не е предвещавало такъв успех.

Дата на издаване: 14 ноември 2006 г.

Държава: САЩ , Великобритания , Чехия , Германия , Бахамски острови

Продължителност: 2 часа и 19 минути

Режисьор: Мартин Кембъл

В ролите: Даниел Крейг, Ева Грийн , Мадс Микелсен , Джуди Денч, Джефри Райт

Първите публикувани изображения на новия Бонд са посрещнати не само със студенина, но и почти с отвращение. Крейг е сравняван с водопроводчик, критикуван за ниския си ръст (макар че разликата не е голяма: в романите на Иън Флеминг агент 007 е висок 183 см, докато Даниел е 178 см) и, най-важното, за цвета на косата и прическата му. Флеминг описва външния вид на своя герой доста подробно: висок, широкоплещест, с тесен ханш, с дълъг, тънък белег на дясната буза и черна коса.

Интересното е, че кичурът коса с форма на запетая, падащ непокорно върху челото му, се римува с подобен елемент от прическата на Супермен, който се появява за първи път петнадесет години по-рано.

Самият Крейг не е особено развълнуван, когато му предлагат ролята. Знае, че не изглежда като учебникарския Бонд. Освен това не иска да се обвързва с дългосрочна роля (договорите на звездите на Бонд винаги са за повече от един филм). Не иска и дивата известност. „Но си помислих, че е по-добре да кажа: „Аз бях Бонд, налейте ми питие“, отколкото „Можех да бъда Бонд, налейте ми питие“, обясни актьорът избора си. В края на краищата, Барбара Броколи, дългогодишен продуцент на Бонд , се е молила с всички сили, след като е била пленена от превъплъщението на Крейг в лондонския дилър в „Layer Cake“ на Матю Вон. Този факт, по същество, говори много за това какъв е бил замислен двадесет и първият филм за Джеймс Бонд.

Крейг е прав да се страхува, че тази роля ще го сломи – в един от първите дни на снимките актьорът загуби два предни зъба.

След това той трябва да се справи с първите вълни от омраза на феновете, които отшумяват едва след публикуването на негова снимка в същите тези сини бански. Зрителите виждат във фигурата на Даниел почит към Урсула Андрес от „Д-р Но“, следователно ангажимент към традицията. Легендата разказва, че снимката е направена напълно случайно: актьорът се е изправил заради плитката вода. В ретроспекция изглежда, че именно този епизод е задал тона на целия последващ франчайз за Бонд, по време на който главният герой от франчайза става почти толкова уязвим и уязвим, колкото жените на неговите предшественици.

След премиерата в Берлин, Крейг изтръгна обещание от Барбара Броколи, че 007 ще умре в края на сътрудничеството им. За да постигне това, актьорът дори неохотно се съгласява на пети филм, който щеше да надхвърли договора му. Пъзелът на сценаристите как да убият Бонд със сигурност би могъл да се превърне в популярен комедиен скеч, ако не и във филм (например, сериозно се обмисляше един отклоняващ се куршум). Крейг обяснява идеята си като желание да подготви героя за ново превъплъщение. Предстоящият филм на Дени Вилньов във всеки случай ще бъде рестартиране, което ще даде на актьора необходимата свобода да изработи образа. От друга страна, Мартин Кембъл, като патриарх, наскоро посъветва Вилньов да не разваля това, което вече работи толкова добре. „Светът не се нуждае от нов Бонд, светът се нуждае от добър филм за Бонд“, каза 83-годишният новозеландски класик на канадския си колега. И в тези думи има зрънце истина: трудно е да си представим много зрители в днешния свят, готови да преживеят отново дългогодишните мъки на застаряващ супершпионин с лиценз за убийство. В края на краищата, ако възникне такова желание, човек може просто да гледа отново „Казино Роял“, пише "Лента ру".