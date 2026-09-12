Ужасна драма за легендарна актриса
Звездата разкри неприятни детайли за здравето й
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Звездата разкри неприятни детайли за здравето й
Вече не пази състоянието си в тайна
Джуди Денч се бори с дегенеративно заболяване на очите
Актрисата продължава да гледа положително на света
След 11 седмици трябва да ми поставят втората доза, сподели актрисата
Във Виетнам отглеждат животните, за извличане на жлъчна течност, която се използва в традиционната медицина
Актрисата е притеснена за бъдещето на театрите
Ветеранката не възнамерява скоро да слезе от сцената
Владо беше край червения килим на най-престижните театрални награди във Великобритания Владо Карамазов беше сред феновете, които аплодираха звездите...