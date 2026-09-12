Хотелът на Джеймс Бонд, в който никой не може да отседне
Футуристичната Residencia в Атакама место тайни агенти приютява астрономите, които изучават Вселената
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Футуристичната Residencia в Атакама место тайни агенти приютява астрономите, които изучават Вселената
Той е висок, красив, очарователен и британец, така че е идеалният човек за тази роля“, заяви Клуни
Търсенето на следващия Агент 007 официално започна миналия месец
Режисьорът и сценаристът са сред най-успешните напоследък
Аз съм сравнително скучен, призна актьорът
Посещавам ги, откакто се помня, разкри актьорът
За последно гледаме актьора в костюма на Джеймс Бонд
Той е луд фен на Ливърпул и Клоп
"Смъртта може да почака" оправда очакванията и вече е магнит за зрителите в киносалоните
Кои са най-спряганите имена и кой изглежда с най-големи шансове да влезе в кожата на смелия агент?
Тя ще бъде под номер 2704 и ще се намира на булевард "Холивуд" 7007
Актьорът се връща на Бродуей
Актьорът бе провъзгласен за почетен командир в Кралския флот
Сбогува се с Джеймс Бонд
Той е най-дълго игралият ролята на агент 007
Даниел Крейг изпревари Дуейн Джонсън
Актьорът се завръща в продължението на култовия "Вади ножовете"
Предпочитам самоубийството пред още един Бонд, казал пак актьорът
В „Смъртта може да почака“ култовият шпионин ще има 5-годишна дъщеря
Даниел Крейг не вярва, че парите са добро наследство