Хотелът на Джеймс Бонд, в който никой не може да отседне

На пръв поглед сградата изглежда като тайна база на злодей от филм за Джеймс Бонд. Скрит вход, бетонни стени, безкрайна пустиня и никакви табели. Именно тук през 2008 г. е заснет финалът на „Спектър на утехата“ (Quantum of Solace) с Даниел Крейг.

Истината обаче е още по-интересна.

Футуристичната Residencia, разположена насред пустинята Атакама в Чили, не е луксозен хотел за туристи, а дом на астрономи и инженери, работещи в една от най-големите обсерватории в света – Very Large Telescope (VLT) на Европейската южна обсерватория.

Зад тежката метална врата посетителите попадат в истински оазис – под огромен купол растат тропически растения, въздухът е влажен, а в центъра има басейн със синя вода. Контрастът с безводната пустиня отвън е поразителен.

Сградата е проектирана така, че да не пречи на научните наблюдения. През нощта всички прозорци се затварят със специални капаци, а светлината е сведена до минимум, за да не нарушава работата на телескопите.

Дори автомобилите около комплекса се движат без включени фарове, а хората използват фенерчета, насочени само към земята.

Хотелът разполага с повече от 100 стаи, но те са предназначени единствено за учени и инженери. Обикновените туристи не могат да направят резервация.

Животът там също е необичаен. Алкохолът е забранен заради високата надморска височина и риска от обезводняване, а работата протича на смени – денем се подготвят телескопите, а нощем започват наблюденията на Космоса.

Небето над Атакама е сред най-чистите в света. С просто око могат да се видят Магелановите облаци и хиляди звезди, а мощните лазери на телескопите прорязват нощното небе в търсене на далечни галактики и планети.