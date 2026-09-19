Ерика има 2 милиона пчели, но не продава меда им: Причината е неочаквана

Ерика Томпсън има необичайно голямо семейство. В имота си в Остин, Тексас, тя отглежда около 2 милиона пчели, разпределени в 40 кошера. Във всеки от тях живеят приблизително 50 000 пчели.

Самата Томпсън нарича мястото си „пчелен резерват“. И въпреки че би могла да добива литри мед всяка година, тя е взела категорично решение – не продава меда на своите пчели.

Любовта ѝ към насекомите започва още в детството. Тогава тя прекарва часове, наблюдавайки малките същества в двора си. Един от хората, които я вдъхновяват, е известната приматоложка Джейн Гудол.

Когато е на около 20 години, Ерика записва курс по пчеларство и решава като хоби да постави първия си кошер в задния двор.

„Просто си помислих, че това е най-интересното нещо на света“, разказва тя пред PEOPLE. Постепенно Томпсън се привързва към пчелното семейство и започва все по-задълбочено да изучава поведението и живота на пчелите.

По това време тя все още работи в офис. Паралелно с това създава Texas Bee Works – бизнес, чрез който предлага индивидуални уроци на начинаещи пчелари, говори за значението на пчелите и се грижи за кошери, поставени в имоти на хора, които искат да имат пчели, но не желаят сами да се занимават с пчеларство.

Компанията започва да предлага и услуги по безопасно премахване на пчелни семейства от места, където те са се заселили нежелано.

В крайна сметка Томпсън напуска корпоративната си работа и превръща пчеларството в своя професия.

От един кошер нейната лична колекция постепенно нараства до повече от три дузини, а днес тя се грижи за около 40 кошера.

Въпреки възможността да добива значително количество мед, Томпсън не го продава.

„Мисля, че те имат нужда от него повече, отколкото ние“, казва тя. По думите ѝ медът е хранителният запас на пчелното семейство и е изключително важен за здравето на колонията.

Веднъж годишно тя взема само „малко количество“ от кошерите за лична употреба. Медът е предназначен най-вече за нейни близки и приятели.

„Просто им давам безопасно място, където да живеят живота си и да продължат важната работа, която вършат за нашата планета, без да вземам нищо от тях, освен прекрасните подаръци, времето и възможността да бъда около тях“, обяснява пчеларката.

За нея дори самото преместване на пчелно семейство може да бъде сериозно изпитание.

„Просто не мога да си представя да извърша цялата тази работа, за да ги заведа на място, където след това да открадна храната им“, казва Томпсън.

Именно това е причината тя да не гледа на пчеларството като на начин да извлича максимална продукция от кошерите. За нея най-важното е пчелите да имат сигурно място и да продължават да изпълняват ролята си в природата.