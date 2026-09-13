Денят на меда и пчеларя ще бъде отбелязан в старозагорското село Казанка
Жителите и гостите на селото ще могат да научат интересни факти за пчелите и тяхната роля за опазването на природата и биоразнообразието в региона, ка...
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Жителите и гостите на селото ще могат да научат интересни факти за пчелите и тяхната роля за опазването на природата и биоразнообразието в региона, ка...
Стоилов разказа в предаването "Студио Хъ" по 7/8 тв какви наказателни санкции търпи малкият бизнес
Създава се естествен имунитет
65-годишният Никола Илиев от Поморие е изчезнал мистериозно преди седмица. Брат му е последният, който го е видял. Никола изчезнал от вилата си в несъ...
Смолянският пчелар Ефрем Моллов стана новият Яне Янев
Хасково. Белезниците щракнаха на ръцете на 81-годишен пчелар по обвинение за палеж на гора. Според разследващите възрастният мъж, който е от крумовгр...