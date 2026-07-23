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Денят на меда и пчеларя ще бъде отбелязан в старозагорското село Казанка

Жителите и гостите на селото ще могат да научат интересни факти за пчелите и тяхната роля за опазването на природата и биоразнообразието в региона, както и да се срещнат с местни пчелари

Денят на меда и пчеларя ще бъде отбелязан в старозагорското село Казанка
23 юли 26 | 14:06
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Никол Симова

В старозагорското село Казанка ще бъде отбелязан Денят на меда и пчеларя – празник, посветен на българските пчелари, пчеларството и значението на пчелите за природата и живота на хората. Събитието ще се проведе на 27 юли 2026 г. (понеделник) от 18.00 часа в Пенсионерския клуб в селото.

Организатор на празника е Народно читалище „Съзнание 1900“ с подкрепата на Община Стара Загора.

Програмата предвижда освещаване на меда от новата реколта, представяне на интересни факти за ползата от пчелите и тяхната роля за опазването на природата и биоразнообразието в региона, както и среща с местни пчелари.

За всички пчелари, които се включат в празника, са предвидени подаръци, а вечерта ще завърши с прожекция на интересен български филм в приятна и неформална атмосфера.

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Автор Никол Симова
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