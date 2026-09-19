До 32° днес! Радваме се на лято до обяд

Днес времето ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Следобед над планинските райони в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места е възможен краткотраен дъжд.

Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, а в отделни котловини – между 7° и 10°. Максималните ще достигнат 27°-32°, като по Черноморието ще останат по-ниски – 24°-26°. В София температурите ще бъдат около 11° сутринта и 28° през деня.

В планините ще преобладава слънчево време. Следобед над масивите от Западна България са възможни краткотрайни валежи. На 1200 метра температурата ще бъде около 22°, а на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, със слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 24°-26°, морската вода е 23°-24°, а вълнението – около 2 бала.

Топло и на Балканите

На Балканите времето остава топло за периода. Следобед над западната половина на полуострова ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Западна Сърбия.

Дневни температури: София – 28°, Истанбул – 26°, Белград – 27°, Солун – 29°, Букурещ – 29°, Скопие – 31°, Атина – 32°.