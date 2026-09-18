Изненада. Обичана водеща се връща на екран

Бившата водеща на сутрешния блок на bTV Биляна Гавазова се завръща в телевизионния ефир. Тя ще бъде водеща на новото бизнес предаване „Пулсът на парите“ по БНТ 1.

Информацията първо беше съобщена от Българската национална телевизия, а след това Гавазова потвърди новината и в профила си във Facebook.

„От днес имам нов дом. И ново, вълнуващо начало. Намерих моя смисъл да се върна в телевизионния ефир и отново да усетя пулса на зрителите“, написа тя.

Гавазова посочва, че новото ѝ професионално предизвикателство носи името „Пулсът на парите“, а целта ѝ е разговорите за бизнеса да бъдат достъпни и разбираеми за зрителите.

„Защото това не е само икономика, това е нашият живот“, пише журналистката.

По думите ѝ предаването ще търси темите отвъд числата и статистиката, като ще поставя акцент върху решенията, които засягат ежедневието на хората - дома, работата, доходите и бъдещето на децата.

„Битката не е за ефир, а за доверието на зрителите. Знам, че то се печели всеки ден, с всеки въпрос и всяко предаване. Ще се борим за най-ценното - за времето ви“, посочва Гавазова.

Под публикацията ѝ нейни колеги и приятели я поздравиха за новото професионално начало и ѝ пожелаха успех. Част от тях отбелязаха, че журналистката им е липсвала на телевизионния екран.

Биляна Гавазова е позната на телевизионната публика като репортер в новините и водеща на сутрешния блок на bTV. В началото тя водеше предаването в тандем с Антон Хекимян, а впоследствие - със Златимир Йочев.

След напускането си на bTV през 2022 г. Гавазова се изявяваше като комуникационен експерт.

Завръщането ѝ в телевизионния ефир идва няколко месеца след като бившата главна редакторка на новините на bTV Веселина Петракиева пое дирекция „Новини и актуални предавания“ в БНТ.