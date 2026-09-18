Братът на Даяна направи фрапиращи разкрития за Чарлз

Почти три десетилетия след трагичната смърт на принцеса Даяна, нови твърдения на нейния брат Чарлз Спенсър предизвикаха силен обществен отзвук. В предстоящата си книга Swan Song: Diana, My Sister Спенсър описва разговор с тогавашния принц Чарлз часове след фаталната катастрофа в Париж през 1997 г., заявявайки, че бъдещият крал звучал „глуповато възторжен - като човек, спечелил от лотарията“.

Фаталната нощ и спорният разговор

Според откъси, публикувани в Daily Mail, Чарлз Спенсър бил събуден в дома си в Кейптаун от сестра си Джейн, която го уведомила за инцидента. След потвърждението за смъртта на Даяна той получил обаждане от принц Чарлз. По думите на Спенсър тонът на Чарлз рязко се отличавал от реакцията на всички останали, които били в дълбок шок.

По време на разговора Чарлз съобщил, че вече е информирал принцовете Уилям и Хари за трагедията в стаите им в замъка Балморал. Към онзи момент Чарлз и Даяна вече са били официално разведени от една година.

Остра реакция от Бъкингамския дворец

Публикуваните откъси предизвикаха незабавна реакция от Бъкингамския дворец, откъдето поставиха под съмнение достоверността на написаното. Макар институцията по правило да не коментира подобни издания, отправеното послание определя версията на Спенсър като силно субективна. Дворецът категорично отхвърли и твърденията, че Чарлз някога е изричал думите: „Ще я забравим доста бързо“.

От своя страна представителите на принц Хари заявиха, че няма да коментират разкритията на чичо му.

Напрежение преди премиерата

Новите разкрития идват в чувствителен за британската монархия момент, когато личната история на Даяна продължава да буди силни емоции. Книгата Swan Song: Diana, My Sister предстои да излезе на пазара следващата седмица, а обществеността остава разделена дали тя предлага искрен поглед към живота на принцесата, или възобновява неподходящо стари семейни конфликти.