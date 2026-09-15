Страх скова Бъкингам: Меган пази най-опасната тайна на монархията

Минаха няколко години от скандалното интервю на Меган Маркъл и принц Хари пред Опра Уинфри, но сянката му продължава да тегне над Бъкингамския дворец. Според източник на Telegraph, в кралското семейство властва нестихващ страх, че херцогинята на Съсекс може публично да назове името на човека, отправил расистката забележка относно цвета на кожата на първородния ѝ син Арчи.

Тайната остава неназовима за обществеността, но липсата на доверие парализира всеки опит за помирение. Кралските роднини се страхуват от открит разговор с двойката, опасявайки се, че думите им бързо ще се превърнат в материал за поредна скандална книга след мемоарите на Хари „Резервният“. Водещата от GB News Камила Томини е категорична - ако Меган разкрие името, ще настане истински ад.

Кореспонденция между Меган и крал Чарлз III разкрива, че и двамата са били наясно кой е отправил въпросната забележка. Въпреки че и двете страни са признали, че коментарът е бил без злонамереност, херцогинята все още смята, че въпросът за „несъзнателните пристрастия“ в монархията не е получил задоволителен отговор.

Говорител на херцогинята отрече тя да се съобразява с минали конфликти, заявявайки, че Меган „живее в настоящето“ и не се връща към стари разговори.

Темата за цвета на кожата на Арчи продължава периодично да изплува. Това демонстрира колко дълбока и труднопоправима остава пропастта между Бъкингам и двойката.