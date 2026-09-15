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Участничка съкруши новия водещ на "Сделка или не"

Йорданка Георгиева от Вършец жегна Павел Владимиров с признание

Участничка съкруши новия водещ на "Сделка или не"
Снимка: NOVA
15 сеп 26 | 20:28
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Григор Атанасов

Неудобен момент беляза последния епизод на „Сделка или не“, след като участничката Йорданка Георгиева от Вършец без да се замисли жегна новия водещ Павел Владимиров. Възрастната дама чистосърдечно призна в ефир, че се е записала за шоуто с едничката надежда да срещне предишния му лица - Ненчо Балабанов.

„Съжалявам, че го няма, но мога да ви запозная“, опита се с усмивка и джентълменски жест да заглади ситуацията Владимиров.

В знак на симпатия към Балабанов, Йорданка реши да отвори кутия №17 - датата, на която актьорът е роден. Сантиментът обаче ѝ изигра лоша шега: именно в тази кутия се криеше голямата награда от 50 000 евро, която за секунди отлетя от играта.

„Аз съм габровец и не обичам да се губят пари, дори когато не са мои“, с хумор коментира финансовия карък водещият.

В крайна сметка Йорданка предпочте да си гарантира сигурна сума, приемайки офертата на Банкера. Тя си тръгна от шоуто със скромните 111 евро, а в собствената ѝ кутия на финала остана единствено термос.

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Автор Григор Атанасов

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