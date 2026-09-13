Официално! Обявиха заместника на Ненчо Балабанов в "Сделка или не"
Телевизионната игра се завръща с нов сезон от 14 септември
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Телевизионната игра се завръща с нов сезон от 14 септември
Първата роля на Павел Владимиров в киното продължава 20 секунди Минималната работна заплата в Република България става 1500 евро от следващия месец....
Водещият на "Здравей, България" попива отровата и сладостта на сцената още като тийнейджър