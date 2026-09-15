Любовникът Джизъса изпрати три деца на училище

Първият учебен ден беше специален и за Благой Георгиев, който изпрати три от децата си на училище. Бившият футболист сподели снимки с наследниците си от 15 септември и показа, че е до тях в един от най-вълнуващите дни от годината.

На кадрите Георгиев позира поотделно с трите деца пред училищата им, а към публикацията отправи кратко пожелание: „На добър час!"

Усмивки, цветя и празнично настроение белязаха семейния ден, а гордият татко не пропусна лично да подкрепи децата си в началото на новата учебна година.

Благой Георгиев е баща на четири деца от три различни жени. От връзката си с бившата гимнастичка Христина Витанова има дъщеря Йоана и син Давид. Третият му наследник – Елай, е от брака му с рускинята Есмер Омерова, а най-малкият му син Благой-младши е от връзката му със Златка Райкова.

Така на снимките от първия учебен ден Георгиев е с три от четирите си деца, докато Елай живее с майка си в Русия.