Разкриха сензационно решение на Джизъса!
Факт ли краят на поредната му сапунка
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Факт ли краят на поредната му сапунка
Успя да го направи след много упорство
Къде се появи и какво демонстрира
И дали са доволни предишните изгори на тенисиста
В "Славия" продължават да търсят нов нападател под дърво и камък. След контузията на Ради Василев, реално "белите" имат един голаджия - Ивайло Димитро...