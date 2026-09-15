Легендарно училище в София уплаши децата СНИМКИ

Едно от най-старите училища в София - емблематичното 38 ОУ "Васил Априлов" посрещна малки и големи ученици и с цветя за любимите си учители, но и с куп притеснения заради надигналата се вълна обществено недоволство.

Сградата, паметник на културата, скоростно се руши и след като дърво падна и строши немалка част от оградата на школото през пролетта, от покрива също се зададе опасност. Падащи керемиди, олющена мазилка и компрометирани комини стряскат и даскали, и родители, и дечица.

И затова днес дойдоха, включително първолаци, добре екипирани с каски и наколенки. От дни кметът на район "Средец", в чийто обхват попада престижното училище, Трайчо Трайков публикува в социалните мрежи обяснения за състоянието на сградния фонд, включително и двора, като увери, че нямало опасност за здравето и живота на малчуганите и техните учители.

Но родители, подели инициативата да бият алармата за нуждата от ударен, спешен ремонт, показаха с помощта на дронове, вдигнати в района, снимки на действителното състояние. И питат защо цяло лято местната администрация не си е свършила работата, а се стигна до днешното откриване на учебната година, в което Трайчо се появи пред събралите се майки и татковци да каже как:

"Днес в 12 часа тук ще дойдат едни чичковци и лелички с камион и ще обиколят покрива. Но си запазете каските при обсъждането на бюджета", призова кметът родителите. И увери, че имало изготвен цялостен проект за нов двор, съгласуван и подписан от "всички сериозни чичковци по институциите", който бил готов да започне. Иначе пожела на децата да не се притесняват и ядосват - а да оставели тази работа на големите.